Российский самолет держит в страхе военных НАТО

"Смертоносный Су-27", истребитель, наводящий ужас на НАТО. Британские СМИ неожиданно стали вспоминать, что из российских вооружений пугает их больше всего.

Су-27 в руках опытного пилота совершает ошеломительные маневры, они потрясают зрителей авиашоу в России и Европе. Этот самолет наводит ужас на на Североатлантический альянс, пишет военно-политическое издание National Interest.

Автор статьи отмечает, что при проектировке Су-27 учитывались технические параметры американского истребителя F-15. Однако российский самолет показывает гибкость в исполнении перехвата и нанесении наземных ударов. Кроме того, несмотря на различные модификации, разработчики сохранили универсальность истребителя.

Машина пережила окончание холодной войны, чтобы стать лучшим экспортным российским истребителем, подчеркивают эксперты. Су-27 достигает скорости 2,35 Маха и может разместить до восьми противовоздушных ракет средней или малой дальности. Этот истребитель четвертого поколения – один из основных самолетов ВВС России, он обладает практически безграничным потенциалом для модернизации, пишет National Interest

Военные эксперты ранее сравнили Су-35 с американскими F-22 и F-35. Специалисты пришли к выводу, что российские истребители не уступают американским самолетам-невидимкам и могут успешно вести с ними бой. Более того, в ближнем бою российские истребители получат преимущество за счет маневренности, а электронные системы позволят Су-35 быстрее обнаружить противника-"невидимку" и нанести удар.

Сейчас идут испытания истребителя пятого поколения Су-57. Новая машина пролетит над Красной площадью на Параде Победы 9 мая.