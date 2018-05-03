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Общество

Заботливый Ким Чен Ын дерзко вступился за свою жену

Ким Чен Ын. Фото: GLOBAL LOOK press/Inter-Korean Summit Press Corps
Северокорейский лидер попал в центр скандала во время визита в Южную Корею. Сообщается, что Ким Чен Ын  оттолкнул пытавшегося сфотографировать его жену репортера.
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На опубликованном ролике запечатлено, как фотограф преграждает путь супруге лидера КНДР, чтобы сделать снимок. Ревнивый муж сориентировался молниеносно и оттолкнул журналиста. Фотограф не пострадал, однако признался, что был сильно удивлен бесцеремонностью Ким Чен Ына, передает портал The Mirror. Также отмечается, что это первый случай в истории, когда северокорейский лидер взял свою супругу на встречу с главой Южной Кореи.

Автор: Михаил Вштанов3 мая 2018, 10:10

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