Заботливый Ким Чен Ын дерзко вступился за свою жену
На опубликованном ролике запечатлено, как фотограф преграждает путь супруге лидера КНДР, чтобы сделать снимок. Ревнивый муж сориентировался молниеносно и оттолкнул журналиста. Фотограф не пострадал, однако признался, что был сильно удивлен бесцеремонностью Ким Чен Ына, передает портал The Mirror. Также отмечается, что это первый случай в истории, когда северокорейский лидер взял свою супругу на встречу с главой Южной Кореи.
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