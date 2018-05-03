Заботливый Ким Чен Ын дерзко вступился за свою жену

Северокорейский лидер попал в центр скандала во время визита в Южную Корею. Сообщается, что Ким Чен Ын оттолкнул пытавшегося сфотографировать его жену репортера.



На опубликованном ролике запечатлено, как фотограф преграждает путь супруге лидера КНДР, чтобы сделать снимок. Ревнивый муж сориентировался молниеносно и оттолкнул журналиста. Фотограф не пострадал, однако признался, что был сильно удивлен бесцеремонностью Ким Чен Ына, передает портал The Mirror. Также отмечается, что это первый случай в истории, когда северокорейский лидер взял свою супругу на встречу с главой Южной Кореи.