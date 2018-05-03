Журналист-русофоб Мацейчук назвал причину изгнания из России

Польский журналист Томаш Мацейчук утверждает, что приказ о его высылке из России был "спущен сверху". По мнению известного своими русофобскими взглядами "эксперта", никаких нарушений, заслуживающих такого наказания, он не допускал.

Обвинения, выдвинутые против Мацейчука, не соответствуют действительности. В этом пытается убедить общественность сам журналист-русофоб. По словам "эксперта", засветившегося в многочисленных ток-шоу на российских каналах, ему инкриминируют "чуть ли не осквернение могил советских воинов и помощь Украине в Донбассе в конфликте с ЛНР и ДНР".

Польский журналист называет решение о своей депортации из России в Германию политическим и связывает с озвученными им в телеэфире мнениями. Мацейчук утверждает, что распоряжение о высылке его из России было "спущено сверху".

Кроме того, по словам так называемого эксперта, он никогда не нарушал правила въезда в Россию. Журналист утверждает, что прилетал в нашу страну по трехмесячной деловой визе, а улетал вовремя. Также суд в Мытищах некогда оштрафовал его на пять тысяч рублей, после чего отпустил – а появляться в Москве ему якобы никто не запрещал, написал журналист на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщил ранее сенатор Алексей Пушков, Мацейчук даже не журналист, а самозванец. Это выяснила комиссия Совфеда по информационной политике. По словам Пушкова, у Мацейчука не было аккредитации МИДа и он не работал ни на одно СМИ, следовательно, журналистом считаться не может.

Томаш #Мацейчук благодарит ветерана #УПА за спасение поляков от РККА во время Волынской резни pic.twitter.com/eTXYAcjoNK — Ватобот Прохоров (@Probubnist) 26 апреля 2017 г.

Мацейчук был частым гостем политических ток-шоу на российских телеканалах – в частности, Первом и НТВ. Крупный скандал с его участием разразился в апреле 2017 года, когда он заявил в эфире НТВ, что считает дедов всех присутствующих "красными фашистами". Это спровоцировало драку с российским политологом Русланом Осташко. На программе их разняли, однако позже Осташко и Мацейчук провели настоящий боксерский поединок, в котором россиянин одержал победу по очкам.

Абсолютно оправданным называет решение о депортации Мацейчука и политолог Владимир Шаповалов. Он подчеркивает, что Россия не просто следует нормам международного права, но ведет себя более либерально в отношении своих критиков.

"У нас, в отличие от других европейских стран, от США, очень свободная в этом смысле страна. Мы позволяем очень многое не только своим гражданам, но и иностранцам. Мацейчук – очень яркое свидетельство этой свободы. Польский гражданин достаточно активно на протяжении многих лет негативно высказывался о России – тем не менее ему не просто позволяли находиться на российской территории, но и активно выступать в СМИ", - заявил политолог в эфире радио Sputnik. Россия – это страна, которая широко трактует понятие свободы слова и позволяет политическим экспертам, журналистам высказывать разные точки зрения, заключил Шаповалов.