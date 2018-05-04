Выпил полную рюмку "Новичка": шокирующие данные об отравлении Скрипалей

Скандал с Киркоровым Из России прогнали журналиста-русофоба Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку
Ревва сделал провокационное заявление о Бузовой
Цыганова потрясена страшным ночным звонком Пугачевой
партнеры
Пятница 4 мая
Лента новостей
08:50
Пьяного Дмитрия Тарасова обвинили в нападении
08:11
Под Москвой иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину
21:55
США решили устроить России "атомный ад"
21:52
Чувство вины вызывает психическую болезнь
21:48
Деспоту Киркорову врезали за разврат
21:30
Беременная Зара попала под обстрел
21:27
Сущий ад: серьезный сбой в движении московских электричек привел к хаосу
21:18
В Петербурге умер блогер-миллионер
21:00
Знаменитая певица восхитила народ волосатыми ногами
20:57
Взбешенная Тарасова плюнула в создателей фильма "Лед"
20:39
Трамп замахнулся на новый удар по Сирии
20:24
Машков влип в скандал после слов о Табакове
20:12
Малахов заставил оправдываться постаревшую Плисецкую
19:54
Безумные регионы: пьяный тагилец зарезал полуторагодовалую дочь друга
19:31
В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв
19:27
Путин сделал важные перестановки перед инаугурацией
19:17
В Подмосковье три человека погибли в аварии
18:34
Дочь Глаголевой поразила болезненной худобой
18:04
Цымбалюк-Романовская заговорила об интиме с больным Джигарханяном
17:48
Виторган изящно поддел растолстевшую Собчак
17:48
В московском парке перевернулась конная повозка
17:32
Настырный участник "Дома-2" выстрелил в милующихся Яббарова и Рапунцель
17:18
Суд отказался закрывать свалку "Ядрово" в Подмосковье
17:05
Для россиян придумали новый налог
16:55
В Сыктывкаре поймали виновника падения рубля
16:36
Известная актриса комплексует из-за оголенной груди
16:34
Бондарчук ужаснула исколотым иголками лицом
16:18
На Фадеева страшно смотреть из-за смерти на реке
16:02
Неуклюжий вор выпал из окна вместе с награбленным
16:02
В Кремле раскрыли тайну переезда Путина
15:59
Щедрый жест: ветераны получат по 10 тысяч в честь Дня Победы
15:49
Шепелев разоблачил неверную жену эстрадной звезды
15:35
Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018
15:35
Наследники участника "Голоса" сживают со свету его 93-летнюю парализованную мать
15:21
Сауна спасает от инсульта
15:19
В Подмосковье произошла массовая авария
15:12
К чему снится конец света
14:39
Меркель нанесла сокрушительный удар назойливому Порошенко
14:34
Инин брякнул о переспавших с Кобзоном молодухах
14:24
Эксперты составили рейтинг российских губернаторов
14:24
68-летняя Бабкина оголила свои прелести
14:22
В Москве любитель шашлыков поджег женщину из-за спора за мангал
14:17
Большие трещины: Очевидцы об обрушившемся в Москве доме
13:56
В театре сделали заявление о состоянии больного Джигарханяна
13:46
Вместо Facebook: Бузова объявила о создании собственной соцсети
13:12
Самбурская исчезла после обнародования фото жутких побоев
13:06
Гороскоп здоровья на май
13:03
Татьяна Кравченко рассказала о продолжении сериала "Сваты"
12:50
Обрушение в жилом доме в Москве сняли на видео
12:45
Из-за дерзкого мотоциклиста пострадали три пассажира автобуса
12:42
Немецкие врачи спасают ребенка Елены Воробей
12:40
От "Богемы" до "Русалки": Большой анонсировал премьеры
12:33
Как меняется "Единая Россия"
12:24
Два трупа несколько часов пролежали в туалете Макдоналдса в центре Москвы
12:21
Российские санкции убили латвийские шпроты
12:08
В Москве выжили надышавшиеся газом пенсионеры
12:03
Канцлер Австрии пропустит инаугурацию Путина
11:58
Бизнес-гороскоп на май
11:52
"Хуже уже не будет": Анна Седокова откровенно о потере дочери
11:46
Под Москвой насмерть отравились две женщины и ребенок
11:42
На Украине устроили скандал с выжившим при массовом сожжении людей в Одессе
11:41
Фальшивые легенды: назван худший рок-музыкант всех времен
11:25
В Сирии разбился российский самолет: есть жертвы
11:23
Знаменитости погуляли на свадьбе Третьяка
11:20
Друг Цымбалюк-Романовской: Ненасытной Виталине нужен бык-осеменитель
11:14
Журналист-русофоб Мацейчук назвал причину изгнания из России
11:10
"Что за фигня?": Пугачева распекла изменившегося Киркорова
11:10
Вслед за Telegram в России приготовились заблокировать еще один мессенджер
11:00
Успенская откровенно об отъезде на ПМЖ в Америку
10:59
Любовный гороскоп на май
10:51
Ученые вычислили самую смертоносную группу крови
10:22
Церемонию инаугурации Путина неожиданно изменили
10:10
Заботливый Ким Чен Ын дерзко вступился за свою жену (видео)
09:51
Абрамович предстал перед судом в Швейцарии
09:40
Выступавшая на бревне гимнастка неудачно приземлилась на голову (видео)
09:38
"Альфонс спаивает": Волочкова испугала народ странной выходкой
09:36
Женщина с ножевыми ранениями напала на врачей
09:31
В Кузбассе в реке утонула машина с водителем
09:14
Российский самолет держит в страхе военных НАТО
09:12
Когда человечество победит рак и старение
09:10
При стрельбе в Москве пострадали три человека
08:45
Ксения Бородина: Муж всегда знал, что у меня есть вторая семья
08:40
Наказание костерившего Россию на Первом канале поляка вызвало восторг
08:35
Найден новый способ заставить россиян работать
08:30
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
08:23
Кудрину подобрали работу в обновленной команде Путина
07:53
Названа причина смерти певца Вадима Мулермана в США
18:01
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
17:57
У Оксаны Федоровой появится темнокожий ребенок
17:53
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
17:31
Кожа да кости: Отощавшие красотки испугали поклонников
17:13
Украинская певица пригрозила Летучей компроматом
16:33
Ни о чем не жалею: Звезда "Битвы экстрасенсов" покидает Россию
16:06
В Крыму пенсионер сорвался со скалы
15:53
Седокова рискует лишиться родительских прав
15:28
Под Москвой по реке плавал чемодан с телом мужчины
15:17
Две причины: Жуков из "Руки Вверх!" рассказал об уходе со сцены
14:46
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
14:27
Вкусная: Макрон удивил странным комплиментом чужой жене
14:17
Андрей Малахов заставил Катю Семенову плакать перед камерами
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне требуют лишить Киркорова звания Народного артиста
В театре сделали заявление о состоянии больного Джигарханяна
Ревва сделал провокационное заявление о Бузовой
Собчак взбесила народ роскошной жизнью напоказ
Цымбалюк-Романовская потратила миллионы на возвращение Джигарханяна
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
Общество

Выпил полную рюмку "Новичка": шокирующие данные об отравлении Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Организация по запрещению химического оружия определила дозу вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным ОЗХО, против экс-сотрудника ГРУ было использовано от 50 до 100 граммов "Новичка".
прочитано 1948 раз

"Новичок" в Солсбери использовали в виде аэрозоля или в жидком виде, заявил глава ОЗХО Ахмет Узюмджю. "Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50-100 граммов или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности", – цитирует Узюмджю New York Times.

ПО ТЕМЕ

Лавров заявил о похищении отравленных Скрипалей

Откровенное признание российского химика об отравлении Скрипаля

Осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Инцидент спровоцировал международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом "Новичок" причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

По словам главы ОЗХО, отравляющее вещество  уже вносится в список химического оружия, за которым должна следить организация. После этого страны, подписавшие Конвенцию по химическому оружию, будут обязаны задекларировать производство или хранение этого яда, если его объем превышает 5-10 граммов, необходимых для лабораторных исследований, а также создать антидот.

Тем временем президент Чехии Милош Земан сообщил, что нервно-паралитический яд, которым в Великобритании был отравлен Сергей Скрипаль, производился в ноябре 2017 года в городе Брно. "В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен", – заявил чешский лидер.

В свою очередь, в Москве заявили о трех фактах обмана общественности правительством Великобритании в "деле Скрипалей". По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лондон, вопреки своим утверждениям, не установил страну изготовления яда. Кроме того, у России, несмотря на заявления Британии, не было мотива для отравления Скрипалей. Также правительство Мэй солгало о том, что "Новичок" производился только в России.

Автор: Андрей Евлампиев4 мая 2018, 08:32

комментарии

Политика

США решили устроить России "атомный ад"
Трамп замахнулся на новый удар по Сирии
Путин сделал важные перестановки перед инаугурацией
Эксперты составили рейтинг российских губернаторов

Шоу-бизнес

Перед смертью Марьянов страдал от предательства
Актриса Светлана Иванова родила в Израиле
Деспоту Киркорову врезали за разврат
Беременная Зара попала под обстрел

Проишествия

Сущий ад: серьезный сбой в движении московских электричек привел к хаосу
В Москве любитель шашлыков поджег женщину из-за спора за мангал
"Домашний мальчик" жестоко зарезал студентку ради 30 тысяч рублей
Киев устроил кровавый обстрел города в Донбассе

Lifestyle

Известная актриса комплексует из-за оголенной груди
Татьяна Кравченко рассказала о продолжении сериала "Сваты"
От "Богемы" до "Русалки": Большой анонсировал премьеры
Фальшивые легенды: назван худший рок-музыкант всех времен
Политика

"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой

Мир на пороге ядерного апокалипсиса
Шоу-бизнес

"Хуже уже не будет": Анна Седокова откровенно о потере дочери

Певица устала бояться и молчать
Шоу-бизнес

Взбешенная Тарасова плюнула в создателей фильма "Лед"

Съемки шоу с участием тренера закончились скандалом
Шоу-бизнес

Деспоту Киркорову врезали за разврат

Певца собираются лишить звания Народного артиста

Гороскоп

Гороскоп здоровья на май
Бизнес-гороскоп на май
Любовный гороскоп на май
У Оксаны Федоровой появится темнокожий ребенок

Фоторепортажи

Знаменитости погуляли на свадьбе Третьяка
Кожа да кости: Отощавшие красотки испугали поклонников
Похорошевшие с возрастом знаменитые мужчины
В перьях и свадебном платье: Самые абсурдные наряды Филиппа Киркорова

Спорт

Выступавшая на бревне гимнастка неудачно приземлилась на голову (видео)
Родившая первенца Мустафина внезапно развелась с мужем
Жена бросила Крушельницкого из-за допинг-скандала
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль

Регионы

Безумные регионы: пьяный тагилец зарезал полуторагодовалую дочь друга
Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru