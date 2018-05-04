Выпил полную рюмку "Новичка": шокирующие данные об отравлении Скрипалей

Организация по запрещению химического оружия определила дозу вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным ОЗХО, против экс-сотрудника ГРУ было использовано от 50 до 100 граммов "Новичка".

"Новичок" в Солсбери использовали в виде аэрозоля или в жидком виде, заявил глава ОЗХО Ахмет Узюмджю. "Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50-100 граммов или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности", – цитирует Узюмджю New York Times.

Осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Инцидент спровоцировал международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом "Новичок" причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

По словам главы ОЗХО, отравляющее вещество уже вносится в список химического оружия, за которым должна следить организация. После этого страны, подписавшие Конвенцию по химическому оружию, будут обязаны задекларировать производство или хранение этого яда, если его объем превышает 5-10 граммов, необходимых для лабораторных исследований, а также создать антидот.

Тем временем президент Чехии Милош Земан сообщил, что нервно-паралитический яд, которым в Великобритании был отравлен Сергей Скрипаль, производился в ноябре 2017 года в городе Брно. "В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен", – заявил чешский лидер.

В свою очередь, в Москве заявили о трех фактах обмана общественности правительством Великобритании в "деле Скрипалей". По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лондон, вопреки своим утверждениям, не установил страну изготовления яда. Кроме того, у России, несмотря на заявления Британии, не было мотива для отравления Скрипалей. Также правительство Мэй солгало о том, что "Новичок" производился только в России.