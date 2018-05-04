Киев пообещал суровое наказание за георгиевскую ленту

Уголовное преследование за ношение георгиевской ленты. На Украине напомнили, что празднование Дня Победы в этой стране запрещено законом.

Власти Украины будут жестко пресекать ношение символики Дня Победы – в том числе георгиевской ленты – и попытки как-то отметить этот праздник. Киев напомнил, что за эти "преступления" грозит уголовное наказание.

"Это будет прямым нарушением закона. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности", – заявил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Он напомнил, что символы праздника 9 мая в стране запрещена и власти намерены пристально следить за исполнением этого закона.

Украина в рамках закона о декоммунизации заменяет советские традиции празднования Дня Победы на новые, "европейские". С 2015 года в стране официально отмечают День памяти и примирения – таким образом Киев пытается присоединиться к западноевропейскому обычаю, вспоминая 8 мая жертв Второй мировой войны.

Официальное название Дня Победы Верховная рада изменила, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Теперь он носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Согласно ему, на Украине запрещена пропаганда коммунистической символики, напоминает РИА Новости.

На днях советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что лента ассоциируется у украинцев с "российским тероризмом" и призвал отказаться от ношения этого символа.

Напомним, что в прошлом году большинство украинцев все же праздновало День победы 9 мая. Это сопровождалось многочисленными провокациями радикалов. Так, в Мариуполе, украинская националистка бросила в пламя Вечного огня георгиевскую ленту. Окружив пенсионеров, которые вышли на памятную акцию в честь Дня Победы, националисты отбирали у них воздушные шарики и срывали с одежды памятные ленты.

