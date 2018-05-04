"Страна без жидов": на Украине разразился новый скандал
Еврейские погромы или физическое уничтожение? Директор Украинского еврейского комитета интересуется, как "Правый сектор" (запрещенная в России организация) намерен выполнять свою программу по "освобождению страны от жидов".
"Интересно, она имеет ввиду еврейские погромы или сразу Холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?" – отреагировал Долинский на заявление лидера одесских радикалов Татьяны Сойкиной.
Со своим заявлением Сойкина выступила 2 мая – в день, когда в Одессе вспоминали жертв пожара в Доме профсоюзов 2014 года, в котором погибли 48 человек. Глава одесского отделения "Правого сектора" пообещала навести в Одессе "настоящий украинский порядок". "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам! Не олигархии. Слава Украине!", – заявила активист "правосеков".
После гневной реакции украинского еврейства Сойкиной пришлось извиняться за свои слова. – "Мы четко различаем понятия "евреи" и "жиды". Первые – представители дружественной нации. Те, кто вместе с нами борется за Украину и ее будущее. Вторые – те, кто относится к олигархическим кланам", – написала она на странице в соцсети Facebook.
Как отмечает "Обозреватель", Сойкина – бывший боец добровольческого украинского корпуса и ветеран так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины. Многие украинские политические деятели призвали ее объяснить свои высказывания. "Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?", - задает вопрос властям Долинский.
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