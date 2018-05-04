Фальсификация доказательств: зачем Лондон абсурдно врет о Скрипалях

Доза отравляющего вещества в 50-100 граммов убила бы половину Лондона. Эксперты уверены:, что данные Организации по запрещению химического оружия не соответствуют действительности (ОЗХО). Предложенную ОЗХО версию они считают абсурдной.

Одного грамма "Новичка" – яда, которым якобы отравили Скрипалей, – достаточно, чтобы убить 50 тысяч человек. Что же касается такого количества вещества, которое назвали в ОЗХО, то оно опустошило бы британскую столицу, уверен военный эксперт Игорь Никулин.

"Никаких шансов выжить у пострадавших бы не было. Поэтому эта версия абсурдная и нереальная либо использовалось другое вещество нелетального действия. Например, тот же самый BZ, о котором говорили швейцарские химики. Я думаю, что это более реальная ситуация", – заявил Никулин.

Американское издание The New York Times ранее опубликовало интервью с главой ОЗХО. Ахмет Узюмджю заявил, что для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано от 50 до 100 граммов нервно-паралитического яда "Новичок" в жидком виде. Он подчеркнул, что такая доза превышает норму производства вещества в исследовательских целях – то есть его изготовили для применения в качестве химоружия.

Скрипалей отравили 4 марта в Солсбери. Экс-сотрудника ГРУ и его дочь доставили в больницу в состоянии комы. В апреле Юлию Скрипаль выписали, ее отец до сих пор в больнице. Однако никого из Скрипалей после отравления не видели, они не выступили с публичными заявлениями.

Военный эксперт отметил, что жизнь Скрипалей после применения "Новичка" удалось бы сохранить лишь в том случае, если бы немедленно – в течение одной минуты – был введен антидот. При этом, чтобы сразу не наступила смерть, применить должны были доли микрограмма яда.

Еще одним подтверждением того, что все "дело Скрипалей" – фальсификация, является информация о том, что в крови пострадавших якобы обнаружили 100-процентный "Новичок". Яд после применения должен был вступить в реакцию и разложиться, получились бы метаболиты. Раз их нет – отравляющее вещество добавили в кровь позднее, – заключил Никулин в эфире НСН.