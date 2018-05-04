Фильм "Собибор" показали в Совете Европы

Вице-президент Международной ассоциации прокуроров Александр Звягинцев представил фильм Константина Хабенского "Собибор" в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге. На показе 4 мая присутствовал генеральный секретарь международной организации Турбьерн Ягланд.



На презентацию российского фильма о побеге узников нацистского концлагеря "Собибор" в годы Второй Мировой войны были приглашены руководители дипломатических миссий, европейских, межправительственных и общественных организаций. "Память о подвигах руководителя восстания Александра Печерского и сотен других узников лагеря Собибор, которые даже в нечеловеческих условиях смогли сохранить волю к сопротивлению, должна быть сохранена", – цитирует ТАСС постоянного представителя России при Совете Европы Ивана Солтановского.

Российский дипломат отметил, что показ состоялся в канун годовщины Победы над фашизмом. "Помнить уроки этой войны жизненно необходимо для мирного развития Европы", – уверен он. Совет Европы был создан в Страсбурге вскоре после завершения Второй Мировой войны как раз для того, чтобы не допустить возрождения нацизма и повторения трагедии, подчеркнул Иван Солтановский.

Напомним, ранее посмотреть фильм "Собибор" призывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Мы обязаны рассказать об этой страшной трагедии своим детям и внукам, чтобы такие преступления больше никогда не повторялись", – подчеркнул он. Лента, по признанию парламентария, очень тяжелая, однако посмотреть ее необходимо.

Фильм Константина Хабенского "Собибор" рассказывает о восстании в одноименном нацистском концлагере, который располагался на территории Польши. Сопротивление карателям возглавил офицер Красной армии Александр Печерский. Его роль исполнил режиссер картины.

Восстание окончилось успехом, многие заключенные смогли бежать. После этого гитлеровцы стерли лагерь смерти с лица земли. Перед Днем Победы картину показывают в более чем двух тысячах кинотеатров. Премьера фильма состоялась 3 мая.