Американцы бросили против террористов в Сирии атомный авианосец

Авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" приступила к выполнению боевых операций против боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии, передает сайт "Комсомольская правда". В состав группы входят также ракетный крейсер "Нормандия" и четыре эсминца. Эскадрилья истребителей-бомбардировщиков уже несколько раз взлетали с палубы "Гарри Трумэна", чтобы отбомбиться по объектам террористов. Подробностей о последствиях этих налетов не сообщается.