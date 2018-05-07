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Общество

Названа смертельная опасность влюбленности

Фото: GLOBAL LOOK press
Американские исследователи пришли к выводу, что потеря второй половинки может стать серьезной угрозой для жизни. Эксперты убеждены, что лишившиеся любимого человека подвержены риску остановки сердца.
прочитано 599 раз

Для подтверждения своей теории ученые провели масштабное исследование. В нем приняли участие около 70 человек в возрасте от 51 до 80 лет.

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Добровольцев разделили на две группы. В первой состояли участники, которые были вдовцами или вдовами. Остальные испытуемые вошли в контрольную группу. Для эксперимента имели значение такие показатели, как возраст, пол, вес и состояние здоровья всех участников.

В результате выяснилось, что у первой группы в крови наблюдался повышенный уровень соединений, которые провоцируют воспалительные процессы. Более того, у потерявших любимых людей на 47% падала вариативность сердечного ритма. Это способствует развитию сердечной недостаточности, передает телеканал "360".

В целом, вероятность летального исхода для вдов и вдовцов увеличивалась на 41%. Главным фактором риска эксперты называют сердечно-сосудистые заболевания.

Авторы исследования надеются, что плод их работы поможет медицинским работникам лучше понять биологические механизмы, вызванные тяжелой утратой. "Конечно, не каждый человек, потерявший близкого, подвергается одинаковому риску сердечных заболеваний. Однако очень важно указать, что риск существует", – заявил куратор эксперимента.

Автор: Михаил Вштанов7 мая 2018, 09:21

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