Украина внезапно обрадовалась строительству Крымского моста
Строительство Крымского моста не представляет никакой проблемы для Украины. Это дело хорошее, Россию за него можно даже поблагодарить.
"Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом", – заявил украинский журналист Матвей Ганапольский в эфире "5 канала". А главное, по мнению бывшего ведущего радиостанции "Эхо Москвы" – в том, что сооружение возводится за счет России.
Рассуждения о том, как надо поступить с Крымским мостом, звучат на Украине не впервые. Ранее один из лидеров запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа" Ленур Ислямов заявил: экстремисты намерены "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по нему. Среди прочего он предложил вводить санкции в отношении владельцев транспортных средств, которые будут проезжать по мосту, напоминает РИА Новости.
На днях лидер еще одной запрещенной в России радикальной группировки – "Организация украинских националистов" (ОУН), Николай Коханивский - заявил о намерении устроить акцию на мосту через Керченский пролив. Радикалы хотели разместить там баннер с экстремистскими лозунгами.
В Совете Федерации украинские горячие головы предупредили: любые акции на Крымском мосту будут рассматриваться как вторжение на российскую территорию."Нога украинского националиста не вступит на Крымский мост. Лучше не пробовать!" – заявил Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сенатор добавил, что пресекать подобные попытки будут весьма жестко.
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