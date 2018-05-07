Съездившим в Крым школьникам из Одессы устроили порку

Украинских "патриотов" возмутил отдых группы одесских школьников в Крыму. Свои гневные посты они пытаются оправдать заботой о безопасности детей.

Скандал вокруг крымского путешествия школьников из Одессы начался с поста украинской журналистки Екатерины Маденс. Она набрела на фотографии туристической группы в соцсетях и опубликовала их на своей странице в Facebook. По ее мнению, одесским детям нечего делать в Крыму.

"Я, конечно, все понимаю. Но что делает Ришельевский лицей в Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообще хоть о чем-то думают?" – возмущается Маденс.

Подписчики журналистки дружно подхватили волну недовольства. Ситуацию они назвали "отвратительной" и "однозначно непатриотичной". В то же время прозвучал и такой вопрос: "Почему все орут, что Крым украинский, а ездить в него нельзя?" Тем более, что поездку организовали родители, которые имеют полное право решать, куда их детям ездить.

Руководство Ришельевского лицея также ответило на возмущение "патриотической общественности". Там подтвердили, что поездку туристического кружка в Крым оплатили родители. Так что запретить путешествие никто не может, пишут "Новости Украины".

На фотографиях, сделанных в Крыму, ученики из Одессы и их инструкторы позируют на склонах Чатыр-Дага. Это горный массив, расположенный в южной части полуострова. Дети оставили самые восторженные отзывы о своей поездке.

Один из комментаторов новости заметил, что пост журналистки не имеет ничего общего с заботой о безопасности детей. "Хотя, может, я неправильно понял даму со столь экзотической фамилией, и она беспокоится о безопасности детей по возвращении в Одессу? Неужели даже на малолетних детей неонацистские "патриоты" будут кидаться?" – задается вопросом комментатор.

