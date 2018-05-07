Стюардесса обвинила пилота в домогательствах во время полета
По данным правоохранителей, стюардесса подралась с пилотом прямо на борту. После этого женщина обратилась в полицию города Мумбаи. На основании ее жалобы зарегистрировали дело по статье "Нападение или использование силы по отношению к женщине с целью нарушить ее благопристойность".
В авиакомпании произошедшее комментировать отказались, передает Life.ru. На все вопросы относительно хода расследования представители организации сообщают, что сотрудничают со следствием.
Подобный инцидент произошел в 2016 году, когда пассажир самолета, летевшего в Дубай, поцеловал стюардессу и сфотографировал это на телефон. По решению местного суда мужчина отправился в тюрьму на три месяца за сексуальные домогательства.
Ранее сообщалось, что пассажирка рейса, следовавшего из Москвы в
Бейрут, устроила дебош на борту из-за пролитого
сока. Конфликт начался из-за того, что сидящий впереди человек разложил кресло, и женщина, находившаяся сзади, пролила напиток.
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