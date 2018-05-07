Россияне посмеялись над скучающей на инаугурации Поклонской
В Москве прошла торжественная процедура вступления в должность главы государства. Гостями мероприятия стали политики, представители общественности, деятели культуры, ученые, спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Приглашенные с удовольствием позировали фотографам и делали селфи. Свежие кадры моментально разлетались по интернет-просторам.
Поклонская на инаугурации Путина ждала Николая II, но он не появился pic.twitter.com/EyT9Fg0T6g— ВиD (@zgldz) 7 мая 2018 г.
В соцсетях появилось фото Поклонской у дверей Андреевского зала в Кремлевском дворце. На снимке, она стоит в одиночестве, о чем-то задумавшись. Пользователей позабавил многозначительный вид политика, и они тут же принялись придумывать шуточные подписи к снимку.
За несколько часов умельцы наделали массу фотожаб, которые моментально распространились в Интернете. Скучающую Наталью вырезали из шикарного убранства Кремля и размещали на фото других знаменитостей, произведения искусства и скриншоты известных фильмов. Например, ее поместили рядом у Умой Турман в кадр знаменитой картины режиссера Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".
ФОТОГАЛЕРЕЯ. 18+: одинокая Поклонская стала мемомhttps://t.co/W4AOXmXoiP pic.twitter.com/18q0riu75q— События дня (@GazetaRu) 7 мая 2018 г.
Добавим, что такое происходит с политиком не впервые. В 2014 году, приняв полномочия нового генерального прокурора Республики Крым, Наталья Поклонская стала интернет-мемом после того, как издание "Аргументы Недели-Крым" опубликовало видео с ее пресс-конференцией на своем канале YouTube. За 8 дней после публикации ролик набрал более 800 тысяч просмотров. Его моментально растащили на цитаты, коубы и гифки.
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