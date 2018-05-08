Белоруссия оправдалась за запрет "Бессмертного полка"
Памятная акция в Минске состоится в любом случае, хоть и под другим названием. Все желающие смогут прийти с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и возложить цветы к памятнику.
Представитель городских властей объяснила, чем обусловлено решение отказать в согласовании акции "Бессмертный полк", передает "Газета.ru". Она заявила, что по законодательству Белоруссии "запрещено проведение одновременно нескольких массовых мероприятий в одном месте или по одному маршруту движения".
Напомним, что акцию "Бессмертный полк" в 2018 году поддержали больше сотни стран. Однако организаторы проекта в Минске получили от властей отказ в проведении шествия.
Ранее белорусские чиновники сообщали, что согласовали схожие акции "Беларусь помнит" и "Они сражались за Родину". Что касается марша "Бессмертный полк", то это мероприятие, по их словам, необходимо списывать в общегородское шествие.
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