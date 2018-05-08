Найдено объяснение "странному" номеру лимузина Путина

Новый лимузин Владимира Путина получил госномер в обычном порядке, он принадлежал автомобилю, который был утилизирован. В Федеральной службе охраны развеяли подозрения блогеров, которым не понравился номер президентского "Кортежа".

Конспирологи не дремлют: пользователи Сети усмотрели нечто странное в номерном знаке под радиатором президентского лимузина. Кто-то вспомнил, что видели его несколько лет назад на какой-то старой "Волге".

Однако теории, которую тут же начали выстраивать пытливые сетевые гении, развиться не дали. В ФСО пояснили: все сделано в установленном законом порядке. Автомобиль, который ездил ранее с этими цифрами, утилизирован, а освободившийся номер получил "Кортеж" российского лидера.

Владимир Путин 7 мая во время инаугурации проделал путь от рабочей резиденции до Большого Кремлевского дворца на автомобиле проекта "Кортеж". О том, что президент представит новый отечественный лимузин именно на этой церемонии, СМИ сообщали заранее – однако позже организаторы якобы опровергали эту информацию.

Машина, которой принадлежал номер, действительно была снята с учета четыре года назад. Это подтвердил журналистам РЕН ТВ бывший владелец "Волги". По его словам автомобиль был утилизирован, а дальнейшая судьба госзнака ему была неизвестна. Теперь же он рад, что из миллионов номеров на президентский лимузин попал именно этот.

Ранее Dni.Ru писали, что во время инаугурации произошла заминка. Военнослужащим никак не удавалось до конца поднять штандарт на флагшток – он застрял посередине. Позже радиостанция "Говорит Москва" передала слова коменданта Московского Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова. Он заявил, что церемония прошла штатно.

