Специалист по лжи разоблачил Трампа

"Трюки", которые некоторые эксперты якобы подметили в начале переговоров президентов России и США в Хельсинки, могли бы сработать только на встрече двух студентов. Дональд Трамп был искренен, когда называл Владимира Путина хорошим соперником, уверен специалист по лжи.

Наблюдения за позами и манерой рукопожатия при встречах на таком высоком уровне не имеют смысла. Важно то, как ведут себя собеседники после переговоров. Основную пищу для размышлений дала итоговая пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа, подчеркнул специалист-профайлер, эксперт по верификации лжи Алексей Филатов.

Главное, что бросилось в глаза эксперту – то, как выходили с переговоров президенты. Их походка, мимика и жесты говорили о том, что оба завершили встречу в приподнятом настроении. Им было комфортно общаться друг с другом, считает Филатов.

"О чем они там договорились – наверное, мы не сможем об этом узнать, но понятно, что встречи продолжатся, и то, что они хотят этих встреч. И то, что они видят шанс договориться друг с другом, по крайней мере, по принципиальным позициям", – заявил специалист изданию "Царьград".

Что касается разговоров "экспертов" о попытках Трампа доминировать в начале встречи, то они не имеют веса. Перечисленные "трюки" могли сработать лишь в том случае, если бы Путин и Трамп были 18-летними студентами.

Публикация от NowThis (@nowthisnews) 17 Июл 2018 в 9:07 PDT

Оба президента – очень сильные переговорщики, поэтому не может быть и речи о том, что кто-то кого-то "продавил". Исходя из того, что известно о личности каждого из политиков, можно быть уверенным: никто не пошел бы на уступки, отметил Филатов.

Трамп заявил, что считает Путина хорошим соперником. И в этом, судя по невербальным признакам, он был абсолютно честен и искренен, заключил специалист.