Меланья Трамп ошалела от рукопожатия Владимира Путина

В ролике, опубликованном The Mirror, видно, как первая леди США, улыбаясь, пожимает Путину руку. Затем она смотрит в камеру, при этом ее мимика резко меняется.

Пользователи Twitter предположили, что Меланья Трамп испытала страх. "Из-за ее взгляда у меня озноб", – признался один из зрителей.

Напомним, встреча глав двух государств прошла в Хельсинки 16 июля. В общей сложности переговоры продлились почти четыре часа. По завершении саммита глава Белого дома назвал его интересным и напомнил, что у двух стран долгое время не было отношений. Во время итоговой пресс-конференции Трамп заявил, что считает Путина соперником.

OMG I was looking for this all day - they finally just showed it on MSNBC

Watch her face!! pic.twitter.com/nBSEKshhlJ