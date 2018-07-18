Порошенко замешан в торговле людьми

Служба безопасности Украины устраивает облавы на турецких оппозиционеров и передает их Анкаре. Это происходит по личной договоренности между президентами Петром Порошенко и Реджепом Эрдоганом.

Турецкий журналист Юсуф Инан и бизнесмен Салих Зеги Игит были похищены и вывезены в Стамбул в течение последней недели. Как сообщила жена журналиста, ее супруга задержали сотрудники СБУ, которые и передали Инана в руки турецких силовиков.

Юсуфа Инана и Салиха Зеги Игита в Турции подозревают в связях с FETO – движением, основанным писателем и проповедником Фетхуллахом Гюленом. Он обвиняется в организации попытки госпереворота 2016 года. FETO признана Анкарой террористической организацией.

Гюлен – 77-летний общественный деятель и проповедник, ярый критик Эрдогана. В свое время его называли вторым самым влиятельным человеком в Турции, затем Гюлен обвинил президента в коррупции и авторитаризме. Последние 20 лет он проживает в США. Сторонники называют его "имамом", а турецкие власти обвиняют в попытке организации госпереворота в 2016 году. Движение Гюлена насчитывает миллионы сторонников в исламском мире.

Как сообщили журналистам источники в дипломатических кругах, облавы на живущих на Украине граждан Турции происходят по личной договоренности между Эрдоганом и украинским лидером Петром Порошенко. Сейчас под угрозой еще как минимум восемь человек – турецкая разведка намерена устроить на них облаву, после чего вывезти на родину, пишет "Страна.ua". В Турции оппозиционерам грозит тюремное заключение – вплоть до пожизненного.

Турецкая разведка активизировала свою деятельность после победы Эрдогана на президентских выборах, которые прошли 24 июня. Сторонников Гюлена задерживают в Азербайджане, Косово, Пакистане и Габоне.