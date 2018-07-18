В Москве может появиться памятник "золотой ноге" Акинфеева

Жители Москвы предложили увековечить память о стихийной фан‐зоне на Никольской улице, сообщает телеканал "360". По их мнению, для этого подойдут символ мундиаля волк Забивака и "золотая нога" российского вратаря Игоря Акинфеева.

Помимо предложенных вариантов, москвичи хотят видеть скульптуру болельщиков из разных стран. Еще одной из идей стала установка золотого мяча FIFA-2018. Все предложения граждане оставляют в блоге мэра Москвы.