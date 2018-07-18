Избитый журналист подал в суд на экс-футболиста сборной России

Журналист
Игорь Рабинер подал заявление в полицию на экс-тренера тульского "Арсенала" и
бывшего игрока сборной России по футболу Сергея Кирьякова, сообщает НСН.
Причиной стало избиение, которое произошло накануне.
Рабинер отметил, что раздумывал над эти шагом, так как не уверен в положительном эффекте обращения в правоохранительные органы. "Решил, что обязан это сделать не для себя, а для профессии. Если я не дам ход этому делу, то люди, подобные Кирьякову, решат, что за мнение можно бить в лицо", – отметил журналист.
Певица рассказала о реакции родительницы
Иосиф Давыдович раскритиковал Людмилу Поргину
Анатолий Кот высказался о скандале в семье Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской
Они попали в специальное досье