Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми

Фотография, сделанная во время посещения детского сада Ангелой Меркель, вызвала фурор в Сети. Канцлера запечатлели во время беседы с ребятами – на весьма двусмысленном фоне.

О том, что происходит за ее спиной, канцлер Германии не подозревала. Одетая в один из своих брючных костюмов – на сей раз синего цвета – Меркель улыбается детям.

Безобидный на первый взгляд снимок приобретает совсем другой смысл, если приглядеться к фону, на котором позирует политик. На заднем плане два больших плюшевых медведя расположились в позе, напоминающей сексуальный акт, пишет Daily Mirror.

Публикация от @kev_662 18 Июл 2018 в 12:22 PDT

Авторы фотографии – скорее всего, сотрудники пресс-службы канцлера Германии. Не так давно в Сети бурно обсуждали другое их творение, с саммита G7. Там Ангела Меркель, опершись руками на стол, строго смотрит на сидящего перед ней Дональда Трампа.

A single photo captured President Trump's approach to the G-7 Summit https://t.co/nZnEXi8YTI — TIME (@TIME) 11 июня 2018 г.

Тогда даже официальный представитель МИД России Мария Захарова решила, что это фотошоп. Позже, когда выяснилось, что снимок – не фейк, Захарова написала в Facebook, что одного этого кадра достаточно, чтобы понять, как прошел саммит G7.

Президент США после публикации этого снимка обиделся. Трамп заявил, что это все те же творцы "фейковых новостей", которые отбирают только плохие снимки с международных форумов. И в доказательство опубликовал другие фото, где он запечатлен улыбающимся и уверенным в себе.