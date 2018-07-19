Россиянам пообещали моментально доставлять посылки из AliExpress

Торговая площадка Tmall, которая работает в России на базе AliExpress в России, запустит бесплатную доставку день в день для покупателей из Москвы. Позже планируется сделать услугу доступной для жителей других крупных городов.

Сначала услуга будет распространяться только на популярную электронику и бытовую технику. Однако позже доставлять день в день будут все товары из основных категорий, передает РБК.

Кроме того, стало известно, что AliExpress начнет доставлять заказы в пункты выдачи и автоматизированные терминалы. Так россияне смогут получать посылки из Китая в среднем через одну-две недели.

Услуга станет доступна во многих российских городах. Забирать заказы можно будет из специальных мест. В их число входят пункты PickPoint, а также постаматы Pulse Express и QIWI.

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба предлагает облагать пошлиной покупки в зарубежных интернет-магазинах любой стоимости. Это должно добавить бюджету 25 миллиардов рублей в год, а российскую интернет-торговлю сделать более конкурентоспособной.

Стоит отметить, что когда нововведение в ступит в силу, на дешевых покупках в Сети можно будет поставить крест. К примеру, в первую очередь пострадают пользователи таких популярных сервисов, как AliExpress и eBay.