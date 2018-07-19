Супругам разрешили составлять совместные завещания

Супружеские пары в России отныне могут составлять совместные завещания. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, сообщает РИА ФАН. Теперь при обоюдном согласии муж и жена могут составлять совместное завещание, в котором будет указан порядок разделения общего имущества между наследниками.



Эти документы будут определять и имущество, которое входит в наследственную массу каждого из супругов. Завещание утратит силу в случае расторжения брака или признания недействительным документа до смерти одного из них.