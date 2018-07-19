В РПЦ назвали причины популярности Youtube

Запрос на искренность является главной причиной, по которой молодежь смотрит Youtube, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви c обществом и СМИ Владимир Легойда. Миллионные просмотры тех или иных роликов он объяснил усталостью молодого поколения и недоверию к телевизионному формату, сообщает НСН.



По его словам, непрофессиональные "пацаны" с Youtube собирают миллионы просмотров, потому что молодежь не терпит неискренности и какой-то назидательности. "Вы просто задаете себе вопросы и честно на них отвечаете, не боясь", – сказал Легойда.