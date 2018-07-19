В РПЦ назвали причины популярности Youtube

Запрос на
искренность является главной причиной, по которой молодежь смотрит Youtube,
считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям
Церкви c обществом и СМИ Владимир Легойда. Миллионные просмотры тех или иных
роликов он объяснил усталостью молодого поколения и недоверию к телевизионному
формату, сообщает НСН.
По его словам, непрофессиональные "пацаны" с Youtube собирают миллионы просмотров, потому что молодежь не терпит неискренности и какой-то назидательности. "Вы просто задаете себе вопросы и честно на них отвечаете, не боясь", – сказал Легойда.
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