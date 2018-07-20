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Общество

Отравители Скрипалей сбежали от британской полиции

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Шпионская история с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии получила развитие. Подозреваемые в покушении сбежали из Великобритании – об этом стало известно из "перехваченной шифровки".
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Закодированное послание, отправленное после инцидента в Солсбери, перехватили британские военные на Кипре. Как отметил неназванный источник телеканала CNN, шифровка была адресована "московским кураторам".

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Ранее сообщалось, что подозреваемых в покушении на Скрипалей вычислили с помощью камер видеонаблюдения в аэропорту и в Солсбери. Полицейские использовали при этом технологию распознавания лиц, передает НСН.

Позже появились данные о том, что подозреваемые идентифицированы и полиция разыскивает их. Однако министр по вопросам безопасности британского правительства Бен Уоллес назвал эти новости "дикой спекуляцией". "Я думаю, что этот материал можно переместить в рубрику "Плохой источник и дикая спекуляция", – написал он в Twitter.

Тем временем британская пресса продолжает сообщать все новые детали "расследования". В частности, некие источники заявили, что в покушении участвовали шесть человек, а возглавляла группу сотрудница российской военной разведки. Посольство России в Великобритании потребовало, чтобы британские спецслужбы назвали имена подозреваемых.

Напомним, что бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте этого года обнаружили в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим ядом российского производства под названием "Новичок" – его разрабатывали в СССР как боевое вещество. 

Никаких доказательств этому не нашлось, а эксперты отметили явные нестыковки в заявлениях представителей британских властей. В России неоднократно подчеркивали, что Великобритания отказывается от сотрудничества в расследовании. 

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Автор: Андрей Евлампиев20 июля 2018, 11:32
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