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Общество

Путин впервые высказался о пенсионном возрасте

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент Владимир Путин впервые прокомментировал реформу о повышении пенсионного возраста. По словам российского лидера, ему не нравится нововведение, как и большинству граждан страны. 
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Путин назвал вопрос о повышении пенсионного возраста "чувствительным". Президент добавил, что ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, однако "нужно думать о перспективе".

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Российский лидер убежден, что при введении поправок в пенсионное законодательство правительству необходимо опираться на экономические оценки. Путин подчеркнул, что окончательного решения по реформе на данный момент нет, а ее параметры будут определены после дискуссии, передает ТАСС.

Кроме того, российский президент обратился к текущей статистике, согласно которой на пять пенсионеров в стране приходится шесть работающих. "Если этот баланс ухудшится, то пенсионная система может лопнуть", – объяснил он. По словам Путина, проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть "надует" граждан.

Напомним, что нововведения предусматривают постепенное повышение возраста выхода на заслуженный отдых до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект предлагается приводить в действие поэтапно с 2019 года.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал об основных целях пенсионной реформы. По его словам, в ближайшей перспективе жизнь россиян, вышедших на заслуженный отдых, станет гораздо достойнее.

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Автор: Михаил Вштанов20 июля 2018, 17:17
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