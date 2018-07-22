Отдых в Тунисе может оказаться опасным для здоровья

Из Туниса можно привезти не только золотистый загар, но и гепатит с бешенством. Кроме того, туристы рискуют стать жертвами терактов.

Многие туристы в этом году решили отказаться от поездок в Тунис. И это вполне оправданно, поскольку отдых в этой экзотической стране может иметь самые серьёзные последствия для здоровья.

По словам профессора, доктора медицинских наук, гастроэнтеролога Виталия Румянцева,

"Тунис славится гепатитом А и В, брюшным тифом, а также бешенством". Кроме того, нередки случаи, когда из этой страны отдыхающие привозят энцефаломиелополирадикулоневрит – поражение всех отделов нервной системы инфекционной или токсической природы.

По словам экспертов, только в прошлом году поток туристов в Тунис сократился на 20%. Такая же тенденция отмечается и в текущем году. Многие из тех, кто всё-таки решился полететь в это североафриканское государство, были разочарованы отдыхом там.

Туристы отмечают заметное снижение уровня сервиса в тунисских отелях. Как правило, отдыхающие из России чаще всего жалуются на скудное питание, некачественную уборку гостиничных номеров, грязные пляжи и хамское отношение обслуживающего персонала.

Кроме того, из-за нестабильной социально-политической ситуации в Тунисе, туристы могут стать жертвами демонстрантов или даже террористов. Так, только в первой половине текущего месяца в стране было совершено два теракта: 8 июля на границе с Алжиром, а 12 июля произошло нападение исламистов на полицейских. Стоит отметить, что в Тунисе уже несколько месяцев действует режим "чрезвычайного положения". Однако это никак не улучшило ситуацию.

Эксперты отмечают, что власти Туниса в безуспешной борьбе с террористами ужесточили отношение, как к путешественникам, так и к бизнесу. В частности, ранее сообщалось, что в одном из тунисских портов вот уже несколько месяцев находится под арестом судно Ural, следовавшее из Новороссийска в Камерун.

Резко ухудшившееся качество отдыха в совокупности с постоянной террористической угрозой сделали Тунис одним из самых непопулярных направлений для туризма. По оценкам специалистов, в скором времени не более 20% россиян будут выбирать эту страну для путешествий. Не исключено, что полёты в Тунис могут и вовсе прекратиться из-за того, что власти страны не в силах гарантировать безопасность гостей.