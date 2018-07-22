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Общество

Детство закончилось: пятилетнего сына Кейт Миддлтон готовят к восхождению на трон

Кейт Миддлтон. Фото: Andy Rowland/imago stock&people
 Ровно пять лет назад герцогиня Кембриджская родила мальчика. Сегодня он получит необычный подарок от самой королевы. 
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Принц Джорджа Кембриджского, которому сегодня исполнилось пять лет, является всего лишь третьим в очереди на британский трон. Однако это не мешает ему быть обласканным вниманием. В честь дня рождения пресс-служба британского королевского дворца опубликовала свежее фото подросшего мальчика.

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"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться с публикой новой фотографией принца Джорджа в честь его пятого дня рождения. Спасибо всем за полные любви поздравления!" – говорится в сообщении. На опубликованном снимке Джордж улыбается, стоя на фоне кирпичной стены.

Ожидается, что сегодня мальчик получит подарок от Елизаветы II. Его ждут настоящие деньги, которые были изготовлены по указу королевы. Монета достоинством в 5 фунтов стерлингов пока не попала в обращение, но ее уже можно приобрести. На монете изображен Святой Георгий. Ранее уже появлялись монеты специальной серии. Одна из таких появилась в 2013 году с изображением детей герцогини Кэтрин и принца Уильяма.

Напомним, что принц Уильям и его супруга помимо Джорджа воспитывают еще двоих детей. В 2015 году на свет появилась дочь Шарлотта, а в апреле нынешнего года родился маленький принц Луи.

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22 июля 2018, 16:35
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