Детство закончилось: пятилетнего сына Кейт Миддлтон готовят к восхождению на трон
Принц
Джорджа Кембриджского, которому сегодня исполнилось пять лет, является всего
лишь третьим в очереди на британский трон. Однако это не мешает ему быть обласканным
вниманием. В честь дня рождения пресс-служба британского королевского дворца опубликовала
свежее фото подросшего мальчика.
"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться с публикой новой фотографией принца Джорджа в честь его пятого дня рождения. Спасибо всем за полные любви поздравления!" – говорится в сообщении. На опубликованном снимке Джордж улыбается, стоя на фоне кирпичной стены.
Ожидается, что сегодня мальчик получит подарок от Елизаветы II. Его ждут настоящие деньги, которые были изготовлены по указу королевы. Монета достоинством в 5 фунтов стерлингов пока не попала в обращение, но ее уже можно приобрести. На монете изображен Святой Георгий. Ранее уже появлялись монеты специальной серии. Одна из таких появилась в 2013 году с изображением детей герцогини Кэтрин и принца Уильяма.
Напомним, что принц Уильям и его супруга помимо Джорджа воспитывают еще двоих детей. В 2015 году на свет появилась дочь Шарлотта, а в апреле нынешнего года родился маленький принц Луи.
О том, как живет Примадонна, рассказал Николай Басков
Юморист погиб в уличной драке
Конфликт между ведущими популярной программы не утихает
Фотография певицы вызвала критику и зависть людей