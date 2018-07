"Полный отстой": в США высказались о представленных Путиным ракетах

В США оценили крылатую ракету со сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник", которую президент России Владимир Путин представил во время послания Федеральному собранию. Американская пресса окрестила оружие "отстоем".



Одно из американских изданий разразилось саркастическими описаниями якобы фейковых вооружений. По мнению We Are The Mighty, такая техника не обладает заявленными характеристиками или чрезмерно дорога.

Первую строчку антирейтинга заняла российская крылатая ракета с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник". Дальность этого оружия сравнили с расстоянием, которое в 2007 году проехала на машине астронавт NASA Лиза Новак, пишет Ura.ru.

В список также вошли танк Т-14 "Армата", многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 и тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Помимо российской техники, в антирейтинге значатся единицы вооружения Китая. Поднебесная представлена в нем истребителями Chengdu J-20 и Shenyang J-31, а также палубным Shenyang J-15.

Напомним, что президент России Владимир Путин анонсировал ракету "Буревестник" в марте 2018 года. По словам главы государства, оружие представляет собой "низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета".