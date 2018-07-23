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Общество

Актер Пашинин рассказал о прелестях войны в Донбассе

Анатолий Пашинин. Кадр из фльма "МУР" (2011)
Уехавший на Украину Анатолий Пашинин продолжает рассказывать о прелестях новой жизни. Он принимает участие в силовой операции Киева против жителей Донбасса.
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Звезда российских фильмов и сериалов заявила, что получает большое удовольствие от участия в боевых действиях на востоке страны, передает Пятый канал. "Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили", – сказал он. По словам актера, во время стрельбы по людям у него только одно желание – "я хочу попасть". Вместе с тем Пашинин отметил, что война не похожа на кино. Он рассказал, что на его глазах ракета попала в машину с людьми. "Это фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни", – цитирует актера телеканал "360".

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Ранее он заявлял, что воюет для того, чтобы "расчистить" будущее для молодежи. По словам актера, он не занимается построением государства. Над этим должны работать молодые парни, которым по 19 лет, уверен мужчина.

Анатолий Пашинин – уроженец Кировоградской области Украинской ССР, стал известен после ролей в российском кинематографе, напоминает RT. Актер снялся в десятке телесериалов и полнометражных фильмов. В 2014 году, когда начался вооруженный конфликт в Донбассе, он открыто поддержал киевские власти и карательную операцию в регионе.

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23 июля 2018, 19:32
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