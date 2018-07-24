Известный певец назвал украинцев зловонными тряпками

Украинский музыкант и композитор Дмитрий Шуров высказался о победе Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве, а также о реакции сограждан на это событие. По словам исполнителя, жители Незалежной заинтересованы лишь в "разжигании скандалов".



По мнению Шурова, население Украины не заботит тот факт, что в глазах мирового сообщества оно остается "стремными жителями территории между Европой и Медведями, которые не уважают ни себя ни других". Он добавил, что "все, к чему стремятся вечно недовольные – поскорее сесть в маршрутку".

Столь эмоциональным мнением певец поделился в своем Facebook после того, как украинцы обрушились на соотечественника Александра Усика. Сограждане боксера сочли, что тот вел себя в России неподобающе и "говорил не те слова, которые должен был".

"Меня бомбит. Я увидел в ленте людей, недовольных чем-то в связи с поединком Саши Усика – трансляциями, его словами, поведением… Как же замахали эти вечно зловонные тряпки", – возмутился Шуров. Музыкант отметил, что за подобным упреками и разжиганием скандалов стоят "выросшие при совке лжепатриоты".

Шуров подчеркнул, что не знает ни одной нации, которая, получив абсолютного чемпиона от своей страны, "будет еще чего-то от него требовать". Музыкант убежден, что сограждане должны сделать для спортсмена все, что он захочет, а также "называть его именем улицы и школы".

По словам Шурова, его до глубины души поразили слезы Усика. "Я знаю, что мы с вами – часть этих слез, потому что он там представлял нас, понимая, что этой стране свои герои по-прежнему не нужны", – резюмировал музыкант.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.