Телеведущий НТВ взбесился из-за шуток российского юмориста

Ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин обратился в Следственный комитет России. Журналист попросил проверить деятельность стендап-комика Данилы Поперечного.

Норкина возмутили шутки юмориста о религии. Он заподозрил Поперечного в нарушении статьи Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Гневную запись ведущий разместил в своем аккаунте в Facebook. В качестве доказательства Норкин прикрепил к своему обращению видео выступления Поперечного от апреля прошлого года.

В ролике тот шутит над православием и вегетарианством, а также рассуждает о громком деле блогера Руслана Соколовского. Норкин посчитал недопустимым публичное распространение "убеждений, разлагающих сознание подростков, которые и составляют целевую аудиторию гражданина Поперечного".

Публикация от Данила Поперечный (@spoontamer) 2 Фев 2018 в 3:31 PST

На своей страничке в YouTube стендап-комик отметил: "Программа не направлена на оскорбление чьих бы то ни было чувств, а также абсолютно ничего не пропагандирует. Это просто шутки". Однако Норкин с таким оправданием юмориста абсолютно не согласен.

Ранее Данила Поперечный подал в суд на Незалежную. Причиной такого решения стал трехлетний запрет Службы безопасности Украины на въезд комика в страну, где проживает его семья.