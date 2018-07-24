Телеведущий НТВ взбесился из-за шуток российского юмориста
Норкина возмутили шутки юмориста о религии. Он заподозрил Поперечного в нарушении статьи Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Гневную запись ведущий разместил в своем аккаунте в Facebook. В качестве доказательства Норкин прикрепил к своему обращению видео выступления Поперечного от апреля прошлого года.
В ролике тот шутит над православием и вегетарианством, а также рассуждает о громком деле блогера Руслана Соколовского. Норкин посчитал недопустимым публичное распространение "убеждений, разлагающих сознание подростков, которые и составляют целевую аудиторию гражданина Поперечного".
На своей страничке в YouTube стендап-комик отметил: "Программа не направлена на оскорбление чьих бы то ни было чувств, а также абсолютно ничего не пропагандирует. Это просто шутки". Однако Норкин с таким оправданием юмориста абсолютно не согласен.
Ранее Данила Поперечный подал в суд на Незалежную. Причиной такого решения стал трехлетний запрет Службы безопасности Украины на въезд комика в страну, где проживает его семья.
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