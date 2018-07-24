"Киллер молодец": жена похвалила "убийцу" Бабченко

Семья Бабченко была знакома с "киллером". Перед инсценировкой убийства тот пытался разрядить обстановку, развлекая жертву шутками.

Подробности инсценировки покушения на журналиста Аркадия Бабченко его супруга рассказала в интервью "Би-би-си". О подготовке плана муж сообщил ей за рюмкой водки. Они выпили, после чего Бабченко сказал Ольге, что собирается поймать тех, кто намерен его убить.

Как выяснилось, с будущим "киллером" Алексеем Цимбалюком Аркадий и Ольга были знакомы, тот даже бывал у них дома. Когда созрел план инсценировки убийства, Ольга интересовалась, нет ли другого выхода из ситуации. Ее убедили, что покушение – единственный вариант, и женщина не стала спорить.

Потенциального убийцу мужа Ольга даже похвалила. "Киллер – молодец, он, конечно, разрядил обстановку, говорит: "Доброго здоровьица". На что мы ему ответили: "И вам не хворать". Да, немножко разрядил обстановку", – вспоминает жена журналиста.

Сообщения о том, что Аркадий Бабченко убит в Киеве несколькими выстрелами в спину, появились 29 мая. Днем позже журналист "воскрес": было объявлено, что покушение и смерть журналиста – инсценировка, Аркадий жив, а спецоперация спланирована украинскими спецслужбами.

Тем не менее до чудесного "воскрешения" мужа Ольге пришлось пережить не самые приятные моменты в жизни. К ней приходили друзья супруга, плакали, выражали соболезнования. Женщина признается, что даже завидовала в эти моменты Аркадию, который сидел в морге и смотрел новости о своей смерти по телевизору. Он был в относительном спокойствии, тогда как Ольга оказалась в центре внимания.

Ольга Бабченко категорически не согласна с теми, кто утверждает, что ее муж предал принципы журналистской этики, активно участвуя в инсценировке своей смерти. По ее словам, у Аркадия идеальная репутация, он порядочный человек – и оправдываться перед кем-либо не намерен.