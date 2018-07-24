Скрипаль отправили на похороны за наглость после трагедии

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля получила удостоверение кандидата в депутаты. Она намерена попасть в Ярославскую областную думу.



Виктория Скрипаль официально зарегистрирована кандидатом в депутаты от партии "Справедливая Россия". Ранее женщине отказали в вуизе британские власти, что и сделало ее известной. Виктория собиралась проведать двоюродную сестру Юлию, которую вместе с отцом отправили ядом.



Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян считает политические намерения племянницы отправленного чекиста наглостью, а само решение партии выдвинуть ее в депутаты ошибкой.

"Нет предела человеческой наглости. Мало того, что родственники Виктории Скрипаль уже почти полгода участвуют в мутных играх Великобритании, а сама она не перестает пиариться на всех телеканалах и СМИ, так она теперь еще и в депутаты собралась", – отметил он. Эксперт считает, что женщина переборщила с своим присутствием в медиапространстве.

"Пока все ее жалели на предмет того, что она с сестрой и с дядей не может воссоединиться, она под шумок на руки удостоверение кандидата в депутаты получила. Считаю, что не могут люди, чьи ближайшие родственники ведут себя подобным образом за рубежом быть депутатами в России", – полагает Манукян. Он выразил надежду, что Викторию все таки исключат из партийных списков. "Надеюсь, что всю эту историю объявят ошибкой. Иначе это будут похороны партии, которая и так всегда балансирует на грани вылета из Госдумы и Заксобраний регионов", – заключил он.