Сохраняйте спокойствие: россиян подготовили к страшной катастрофе

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Фото: pixabay.com
Известный астролог Павел Глоба заявил о приближении "агрессивного дня". Это явление связано с лунным затмением, которое может обернуться для человечества тяжелыми последствиями. 
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По словам эксперта, в ближайшее время у людей могут наблюдаться вспышки ярости и агрессии, а также "потребность активно и отчаянно решать проблемы". Астролог предупредил, что в час икс надо держать себя в руках и все контролировать.

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27 юля объявлено днем повышенного риска аварий и катастроф, передает телеканал "МИР24". В них, по мнению Глобы, будет доминировать человеческий фактор.

В указанную дату Марс сблизится с Землей и будет виден на небе как очень яркая звезда. "Красная планета не зря была названа богом войны. Действительно, многие войны, к большому сожалению, совпадают с великим противостоянием Марса", – рассказал астролог.

Как гласит народная мудрость, предупрежден – значит вооружен. Располагая нужной информацией, можно не позволить "вырваться своим демонам наружу из подсознания", считает Глоба.

Эксперт сравнил предстоящие события со знаменитой гравюрой "Сон разума рождает чудовищ" Франсиско Гойи. Астролог назвал эту работу заставкой для грядущей пятницы. При этом, если люди будут контролировать себя на протяжении дня, ничего страшного не произойдет.

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Автор: Михаил Вштанов25 июля 2018, 09:52

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