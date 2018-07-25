Pussy Riot отделались штрафом за выходку в финале ЧМ-2018

Ношение
полицейской формы обошлось двум участникам группы Pussy Riot в 1,5 тысячи
рублей, сообщает Ura.ru. Такое решение вынес Мировой суд Хамовнического района Москвы, рассматривая дело о
выходке активистов во время финала ЧМ-2018, когда Петр Верзилов и три девушки
выбежали на поле.
Форменная одежда была конфискована. Свою вину Верзилов не признал. Штраф заплатит также Ольга Курачева. Еще две активистки узнают вердикт суда в ближайшее время.
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