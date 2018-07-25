Бегавший в эфире без трусов политик ушел в отставку (видео)

Стриптиз и расистские выкрики официального лица в комедийной передаче сочли неподобающим поведением. Мужчина извинился и досрочно покинул свой пост.



Американский сенатор Джейсон Спенсер объявил о своей отставке после скандала в телевизионном шоу Саши Барона Коэна, сообщает канал CNN. Республиканец покинет свой пост 31 июля. Мужчина в эфире оголился и выкрикивал расистские лозунги.



По предложению ведущего, Спенсер вжился в роль военного и показал, как намерен отвлекать террористов во время боя. При этом сенатор выкрикивал лозунги в отношении чернокожего населения США и снял штаны, оголив зад. Сам комик играл террориста. В конгрессе сочли такие действия Спенсера ужасными и оскорбительными, призвав уйти в отставку.