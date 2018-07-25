Запад в шоке: Путин построит второй Крымский мост

Не успели утихнуть страсти вокруг открытия Крымского моста, как российский президент дал поручение соответствующим ведомствам проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин. Жители острова этот проект поддержали: отрезанный от материка Сахалин в нем крайне нуждается.

Западная пресса традиционно зашлась в истерике – Путин построит самый длинный мост в мире! Нужен ли России этот проект, который разорит ее?

Одна лишь британская Daily Star досконально проанализировала планы строительства моста и пришла к выводу, что гигантское сооружение длиной 580 километров протянется от острова Сахалин до материка и, действительно, станет самым длинным мостом на планете.

Помимо перехода в районе пролива Невельского, длина которого составит всего семь километров, необходимо построить подъездные пути к Комсомольску-на-Амуре и станции Ныш на Сахалине.

Если эту конструкцию разместить в Великобритании, то она будет длиннее, чем расстояние от Лондона до Глазго. Путинский мост, пишет газета, затмит трансокеанский мост под Шанхаем (его длина 32 километра), который будет казаться на фоне Сахалинского игрушкой.

Конструкция будет состоять из трех основных пролетов и более десяти дополнительных. На встрече с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко во вторник, 24 июля Путин заявил, что мост уже давно является мечтой людей, живущих на острове.





Глава государства сказал, что мост облегчит жизнь полумиллиону жителей острова, которые часто оказываются отрезанными от материка в суровые зимы. "Можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду", – сказал Путин.

Идея построить мост, соединяющий изолированный остров с остальной частью страны, вынашивалась с середины ХIХ века, но проект всегда считался слишком амбициозным и чрезвычайно дорогим. При Сталине планировалось строительство стационарной переправы на Сахалин в двух вариантах – мост и тоннель.

Мало того, в 1952 году железнодорожный тоннель даже начали строить. Все работы велись силами заключенных ГУЛАГа: трудились в основном политические.

я Сахалинец. подтверждаю что плавать на паромах старого типа Сахалин-1,2 и тд страшно неудобно и долго. Это переправа через Татарский пролив Холмск - Ванино. Поэтому мост решит кучу проблем как для местных жителей, так и для транспортников. — Динисик Борисов (@dinisik1980) 24 июля 2018 г.

В целях ускорения строительства трассу предполагалось сооружать по упрощенной схеме, например, на первых этапах строительства допускалось использование непропитанных шпал. Детальных инженерно-геологических изысканий в районе предполагаемого строительства тоннеля не проводилось.

На островной части магистрали предполагалось сооружение девяти железнодорожных станций. Протяженность самого тоннеля от мыса Погиби на Сахалине до мыса Лазарева на материке должна была составлять около 10 километров.

Для прокладки тоннеля был выбран наиболее узкий участок пролива Невельского. Именно здесь планируется сейчас начать изыскательные работы для проекта строительства моста.

Окончание строительства, с организацией временной паромной переправы, было намечено на конец 1953 года, а пуск в эксплуатацию тоннеля запланирован на конец 1955 года. Но цепочка событий, случившихся в стране после смерти Сталина, привела к тому, что прокладывать тоннель попросту стало некому – подавляющее большинство заключенных было амнистировано.





С 1973 года Сахалин связан с материком паромной переправой Ванино – Холмск. Зимой она работает, что называется, по фактической погоде. Циклоны, регулярно накрывающие Сахалин и частые штормы "закрывают" переправу иногда не несколько дней. В непогоду перестают летать и самолеты: люди сутками сидят в аэропортах и ждут вылета.

Мост на Сахалин стал бы для жителей острова настоящим спасением. Именно из-за неразвитой транспортной составляющей за последние 25 лет с острова на материк уехала почти треть населения и отток не прекращается.

Численность прибывающих сюда мигрантов с материка и из соседних с Россией стран ниже, чем численность сахалинцев, уезжающих с острова. Хотя Сахалин по-прежнему крупнейший по населению остров России.

В Дальневосточной железной дороге в начале июля сообщили, что технико-экономическое обоснование проекта моста будет готово в декабре 2018 года, после чего его представят правительству.





В случае принятия положительного решения работы могут начаться в 2021 году, строительство продлится около пяти лет. Стоимость работ, по предварительным оценкам, может составить около 500 миллиардов рублей.