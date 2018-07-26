"Вынос мозга": Вассерман взорвал интернет интеллектуальным шоу
Правила игры Вассермана просты: в ходе своеобразной викторины участники шоу угадывают, являются ли озвученные ведущим факты правдой. За неправильные ответы предусмотрено наказание – выстрел в лицо попкорном из воздушной пушки.
Стоит отметить, что "снаряд" участники могут выбрать сами, повернув "колесо фортуны". Среди вариантов – конфетти и лепестки роз.
Пользователи Сети отметили, что Вассерман решил стать ближе к молодежи, надев модные беспроводные наушники. Более того, в первом выпуске на нем нет жилета с карманами – визитной карточки эрудита, сообщает Ura.ru.
Вассерман заявил, что его цель – просвещать россиян. В дальнейшем он планирует приглашать на шоу кумиров молодежи.
Ранее публицист положительно оценил перспективу запрета ношения травматического оружия в России. "Я выступаю за полную ликвидацию травматического оружия. В странах, где травматика запрещена, общая статистика нападений сокращается. Оружие не должно иметь быть свободным для ношения", – отметил Анатолий Вассерман.
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