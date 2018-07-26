Израиль похвастался красавицей – убийцей российского самолета
Командование Армии обороны Израиля сделало достоянием общественности имя военнослужащей, которая уничтожила сирийский истребитель Су-22. Выяснилось, что приказ об уничтожении самолета с помощью батареи Patriot отдала капитан Ор Нааман.
Девушка командует батареей Patriot в 138-м батальоне Военно-воздушных сил Израиля. В Тель-Авиве утверждают, что сирийский самолет нарушил воздушные границы, передает The Jerusalem Post.
Ранее ракетная батарея под руководством Нааман сбила сирийский дрон-беспилотник, который также нарушил воздушное пространство Израиля. Тогда девушка заявила, что испытывает чувство гордости за действия солдат.
ותודה לסרן אור נעמן, מפקדת סוללת טילי הפטריוט בביריה מגדוד 138 של מערך ״יהלום״ של ההגנה האווירית בחיל האוויר שפיקדה על הארוע היום בגולן. הפלה שנייה שלה בתוך שבועיים לאחר שב11.7 הפילה מל״ט סורי בגולן. pic.twitter.com/ZxQsnH3vb5— Or Heller אור הלר (@OrHeller) 24 июля 2018 г.
Позже стало известно, что пилот "Сухого" сознательно пошел на смерть. Эксперты пояснили: летчики, не желающие попадать в плен, не катапультируются.
Сирийский самолет Су-22 был сбит 24 июля ракетами Patriot. В Израиле заявили, что истребитель вошел в воздушное пространство страны и углубился на два километра.
Курьез произошел на премьере фильма
Певец удалил компромат из Сети
Дочь юмориста произвела фурор
Модель жаловалась на острую боль в животе