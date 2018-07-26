Госдума повысит пожарную безопасность мест скопления людей

Депутаты обязательно примут в осеннюю сессию проект закона о пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он рассказал, что авторами поправок выступили представители всех фракций. Как подчеркнул Володин, документ носит комплексный характер, его задача – предотвратить трагедии наподобие той, что произошла в Кемерово.



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