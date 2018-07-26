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Общество

Макаревич возмутил россиян мерзким предложением по Крыму

Андрей Макаревич. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Высказывание лидера группы "Машина времени" снова подняло волну возмущения среди россиян. Андрей Макаревич считает, что Россия должна была купить Крым у Украины.
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Крым – российская земля, а Россия никогда не торговала своими землями. Так в Сети комментируют заявление Макаревича, прозвучавшее в эфире одной из радиостанций.

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"Я считаю, что если так был необходим Крым, вот настолько уж необходим, что жить без него Россия не могла, то можно было найти другие пути. Договориться, купить, найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны. Тем более что они так хотели жить в России, как вы утверждаете. Вот они бы порадовались. И я бы туда с удовольствием ездил", – сказал музыкант в программе "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы".

Пользователи Сети не только возмутились идеей Макаревича, но и напомнили ему исторические факты. Ведь полуостров был фактически подарен Украинской ССР в 1954 году – так что после распада Советского Союза Киеву следовало вернуть его России. Кроме того, следуя логике лидера "Машины времени", Украина должна платить за все города, которые оказались в ее составе после развала СССР.

Последовали и более радикальные предложения. Так, один из комментаторов заметил, что музыкант мелочится, мол, тогда уж России надо было всю Украину покупать. "Украинцы вон сколько долгов понаделали. Благо современный золотовалютный запас РФ позволяет (всего-то 15% от него долг Незалежной) – и катайся туда на здоровье с концертами", – написал автор.

В целом же комментаторов возмутила рыночная логика Макаревича – в его мире, по мнению пользователей, покупается и продается все. Однако Россия не намерена торговать своими землями, к которым относится и Крым, пишет "Экономика сегодня".

Это далеко не первое скандальное заявление музыканта. С 2014 года, момента воссоединения полуострова с Россией, он неоднократно высказывал негативное отношение к крымскому референдуму. А россиян Макаревич называет "злобными дебилами".

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Автор: Андрей Евлампиев26 июля 2018, 16:59
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