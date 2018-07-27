У России в Крыму нашли ядерное оружие

Сенсационное заявление сделал капитан первого ранга ВМС Украины, первый зампред Союза офицеров Евгений Лупаков. Он рассказал о расположении ядерного оружия нашей страны на полуострове.

Эксперт отметил, что Россия могла использовать Крым в качестве базы для такого оружия, еще когда он был украинским. По его словам, полуостров всегда был военной базой.

"Единственное, что там определенное время не было ядерного оружия, а сегодня оно наверняка там есть", – цитирует Лупакова "Обозреватель". При этом он оговорился: даже когда Крым был украинским, не было гарантий, что там нет ядерного оружия.

По словам офицера, никто не контролировал ни авиацию, ни подлодки, ни боевые корабли России. "Я знаю, что на одной-двух подлодках постоянно находилось ядерное оружие", – заявил Евгений Лупаков.

Напомним, что недавно лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, выступая перед военными, рассказала о своем плане по возвращению Крыма под контроль Киева. По ее словам, этого можно достичь с помощью "мощной украинской армии" и Будапештского меморандума. Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин назвал ее слова "политическими разговорами, которые промывают людям мозги".

Как писали Dni.Ru, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум. По его итогам полуостров стал частью территории России, а Севастополь – городом федерального значения.