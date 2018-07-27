Скрипаль сенсационно объявила о возвращении в Россию

Дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления в Солсбери, рассказала о желании вернуться в Россию. Она намерена сделать это после полного выздоровления отца.

По словам двоюродной сестры перебежчицы, Юлия связалась с семьей, когда ее бабушка отмечала 90-летие. "Говорила, что у нее все хорошо, появился интернет, она все посмотрела, подумала. Как папа поправится, так она домой вернется", – рассказала Виктория Скрипаль.

Кроме того, Юлия сообщила сестре, что у ее отца в горле установлена трахеостома, передает РИА Новости. Из-за этого бывший полковник ГРУ не может говорить. "Он очень хочет позвонить маме", – отметила Скрипаль.

Виктория добавила, что мать экс-шпиона была безмерна рада узнать, что у Сергея все хорошо, тем более из уст Юлии. "Прямо праздник на душе был!" – заявила она.

Ранее сообщалось, что племянница Сергея Скрипаля Виктория появилась в эфире программы "Пусть говорят". Родственница отравленного офицера рассказала гостям студии, что ее сестра Юлия вышла на связь с бабушкой.

Напомним, российского шпиона и его дочь нашли без сознания в британском Солсбери в марте этого года. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", которое разрабатывалось в СССР в военных целях.

Москва отвергает обвинения. Организация по запрещению химического оружия не смогла подтвердить происхождение яда.