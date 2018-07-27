Целый гарем: у Трампа внезапно обнаружили трех тайных любовниц

Адвокат порноактрисы Сторми Дэниэлс, которая рассказала о сексе с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что его наняли еще три клиентки. Женщины обвинили главу Белого дома в подкупе за молчание об интимных связях.



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