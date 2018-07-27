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Общество

Продающий Крым Макаревич получил жесткий удар

Андрей Макаревич. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе жестко отреагировал на высказывание фронтмена "Машины времени" Андрея Макаревича по поводу полуострова. Политик призвал музыканта перестать воспринимать крымчан как товар.
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Иоффе заявил, что был о Макаревиче лучшего мнения, когда тот начинал карьеру. "Очевидно, в те времена он даже не мог себе представить, что попробует говорить о Крыме и крымчанах как о чем-то неодушевленном, как о каком-то товаре", – рассказал политик.

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Он отметил, что подобные заявления для творческого человека – крах, передает РИА Новости. По словам Иоффе, этот поступок показывает коммерческое отношение Макаревича к жизни. "Крым и крымчане не продаются. Это главное, что нужно понять", – резюмировал он.

Напомним, что речь идет о провокационном высказывании Андрея Макаревича по поводу Крыма. В одном из интервью музыкант заявил, что Россия могла бы присоединить его "каким-то другим путем, а не красть полуостров у Украины", передает Пятый канал.

Лидер группы "Машина времени" отметил, что сторонам нужно было "решить проблему цивилизованно". Под "цивилизованным путем" Макаревич подразумевал, в частности, покупку Россией полуострова. "Договориться, купить, найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны..." – сказал певец.

Стоит отметить, что это далеко не первое скандальное заявление Макаревича о Крыме. С 2014 года, когда полуостров воссоединился с Россией, артист не раз выразил негативное отношение к итогам референдума. А россиян однажды назвал "злобными дебилами".

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Автор: Михаил Вштанов27 июля 2018, 12:08
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