Бывшего охранника бен Ладена освободили из-за отсутствия обвинения

Бывший
охранник запрещенной в России группировки "Аль-Каида" Сами А. был
освобожден из-под стражи властями Туниса через несколько недель после
задержания, сообщает сайт "Комсомольская правда". На данный момент следствие какие-либо
обвинение следствие не может ему предъявить.
Теперь мужчина находится на судебном контроле. До завершения расследования по данному делу ему запрещено покидать пределы Туниса.
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