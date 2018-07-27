Бывшего охранника бен Ладена освободили из-за отсутствия обвинения

Бывший охранник запрещенной в России группировки "Аль-Каида" Сами А. был освобожден из-под стражи властями Туниса через несколько недель после задержания, сообщает сайт "Комсомольская правда". На данный момент следствие какие-либо обвинение следствие не может ему предъявить.



Теперь мужчина находится на судебном контроле. До завершения расследования по данному делу ему запрещено покидать пределы Туниса.