Известная актриса села на 10 лет за связь с иностранцем

Она считалась одной из самых красивых актрис раннего советского кинематографа. Однако ее красота сыграла с ней злую шутку – вместо того, чтобы получать многочисленные роли в театре и кино, она получила кучу поклонников, в том числе, в самых высоких властных кругах. Эти люди считали, что им отказывать нельзя, актриса считала по-другому, за что в итоге и оказалась за решеткой. Один из обиженных бонз сделал все, чтобы Татьяна Окуневская горько пожалела об отверженном кавалере.



Будущая актриса родилась 3 марта 1914 года в Москве. Она сама рассказывала, что была хулиганкой и часто дралась, за что мальчишки даже скинули ее со второго этажа (к счастью, все обошлось) в отместку за ее поведение. После выпускного она работала курьером и училась на курсах чертежника, после чего поступила в архитектурный институт. Как-то раз к ней на улице подошли двое мужчин и пригласили сниматься в кино. Она отказалась, но координаты свои оставила. В итоге в один из дней с ней связались и предложили небольшую роль в кино. Она согласилась.



Благодаря участию в съемках, начинающая актриса познакомилась с будущим мужем, студентом Дмитрием Варламовым. Она влюбилась в него и сразу же, как он позвал ее замуж, согласилась, не вняв словам недовольного отца. Этот брак актрисы был неудачным. Позже стало известно, что ее супруг вел разгульный образ, грубо обращался с ней и даже избивал. Не спасло положение и рождение дочери. В итоге родители Окуневской фактически забрали ее от мужа.

Тем временем, она мечтала о кино, и судьба сделала ей подарок в 1934 году. Ее пригласил сняться в фильме "Пышка" начинающий режиссер Михаил Ромм. На съемочной площадке был неоднородный состав артистов: вместе с грандами масштаба Фаины Раневской играли начинающие актеры, в числе которых была и Окуневская.

Из воспоминаний Татьяны Окуневской: "Я среди первоклассных артистов… Я одна не артистка, ничего не умею, и я не смею этого показать…"

После "Пышки" актрису заметили и позвали на главную роль в фильме "Горячие денечки", которая стал ее визитной карточкой. Потом ее пригласили в Реалистический театр, где она сыграла множество ролей. Казалось бы, наступило счастье. Но на дворе был 1937 год и советские власти вспомнили о ее отце, который в свое время воевал на стороне белых. Актрисе удавалось скрывать этот факт от окружающих, в соответствующих органах были в курсе, и родителя регулярно забирали на допросы и арестовывали. В тот раз он так вернулся. После выяснилось, что его приговорили к расстрелу и привели приговор в исполнение.

На фоне этих событий на Окуневскую тут же навесили ярлык "дочь врага народа", уволили из театра, вычеркнули из списков киноактеров. После ареста отца и бабушки на хрупкие женские плечи легла ответственность за маму и маленькую дочь. У нее были варианты выйти замуж по расчету, но она не пошла на это. Между тем, поклонники у нее были самые, что ни на есть маститые. Ее добивались известные режиссеры, музыканты, публицисты, но в итоге она остановила свой выбор на 30-летнем писателе Борисе Горбатове.

Спустя пару лет после выхода замуж, Окуневскую позвали на съемки киноленты "Майская ночь". Еще год спустя она уже играла с легендарным Петром Алейниковым роль в фильме "Александр Пархоменко", позже ее взяли на службу в Ленком. В творческом багаже актрисы накопилось уже пять фильмов, однако этот факт ее не радовал – ей не нравилось, как в общем складывалась ее карьера в кинематографе.

В то же время она приглянулась одному из столпов советской власти, самому Лаврентию Берия. Как вспоминала позже актриса, он обманом заманил ее в свой особняк, где актриса потеряла сознание, выпив бокал вина. По ее словам, когда она пришла в себя, Берия уже сделал с ней все, что хотел. Муж Окуневской в то время находился в командировке в Нюрнберге, где шел знаменитый судебный процесс.

Был и еще один сильный мира сего, который добивался взаимности от актрисы. Это югославский маршал Иосип Броз Тито. Знакомство с ним произошло в ходе заграничного турне, куда она отправилась в 1946 году. В расписании выступлений была и Югославия, где успехом у местных зрителей пользовалась популярностью лента "Ночь над Белградом" с участием Окуневской. Роковая встреча произошла на одном из приемов. Военачальник настолько был сражен ее красотой, что сразу же предложил ей не возвращаться в Союз, пообещав жениться и открыть для нее киностудию. Однако она отказалась.

Их роман продолжался еще какое-то время, но, как говорят, связь так и осталась лишь платонической. Он присылал ей цветы после каждого выступления. Например, после спектакля "Сирано де Бержерак" с ее участием из югославского посольства ей приносили корзину роз. Как-то Тито пригласил на гастроли в Югославию Театр Ленком, рассчитывая на приезд и объекта его воздыханий, но компетентные органы раскрыли замысел маршала, и чтобы не подставлять всю труппу, Окуневская вынуждено осталась в Москве.







В жизни актрисы промелькнул и еще один югославский эпизод, причем куда более яркий, чем с Иосипом Броз Тито. В то время послом балканской страны в Советском Союзе был Владо Попович. Это он передавал Окуневской цветы от высокопоставленного военачальника. По словам самой актрисы, Попович был невероятно красив. Она влюбилась в него настолько, что была готова уйти от мужа. Однако этот красивый роман закончился более чем банально.



Когда Горбатов вернулся из очередной командировки, Попович устроил любовнице истерику, требуя переехать к нему жить. Окуневская же такого рода манеру общения на дух не переносила и дала резкий отпор мужчине. После перепалки их отношения прекратились. Совсем нити, когда-то их связывавшие, оборвались с бегством Поповича из СССР на фоне резко испортившихся отношений Сталина и Тито.







Еще одним влиятельным ухажером актрисы неожиданно для нее самой оказался тогдашний министр госбезопасности Виктор Абакумов. Но он абсолютно не приглянулся ей. Настолько, что во время одного из приемов, когда он стал обнимать и попытался поцеловать, Окуневская дала ему пощечину. Правда, в тот момент она и не представляла, кем был этот человек. Абакумов же ей этого не простил, и позже актрису арестовали за антисоветскую агитацию и пропаганду. Кроме того, что содержалось в некоем доносе на нее, припомнили звезде экрана и связь с Поповичем. Так она попала за решетку.



Как нередко было в те времена, никакого ордера на арест Окуневской никто не предъявил. Конвоиры ограничились демонстрацией записки, в которой было всего четыре слова: "Вы подлежите аресту. Абакумов". Больше года она находилась в одиночной камере, после чего ее привели в лубянский кабинет шефа госбезопасности. Она, похудевшая до 46 килограммов, едва не лишилась чувств от яств, которые стояли на столе шефа госбезопасности. Тот явно рассчитывал на подобный эффект и, видимо посчитал, что сопротивление сломлено. Он повторил попытку оказать знак внимания актрисе. Но Окуневская, как и в первый раз, ответила пощечиной. Этим жестом она подписала себе приговор – после расследования дела суд отправил ее в заключение на 10 лет.







За время скитаний по лагерям актриса несколько раз была близка к смерти от голода и болезней, но ей каким-то чудом удавалось выжить. И, что интересно, именно в заключении, по ее признанию, она встретилась со своей настоящей любовью. Алексей, так звали молодого человека, играл на аккордеоне в лагерной самодеятельности. Им никогда не суждено было быть вместе, они довольствовались короткими встречами после репетиций. В эти мгновения наслаждения друг другом главное было не попасться на глаза сотрудников спецчасти, что грозило мгновенной разлукой без возможности когда-либо встретиться.

Пока Окуневская была в заключении, ее супруг Борис Горбатов ни разу не приехал к ней и не передал ни одной посылки. Более того, за это время он выселил ее мать из своей квартиры и довольно быстро нашел замену отбывавшей срок жене, расписавшись с актрисой Театра сатиры Ниной Архиповой. Правда, прожил он с ней совсем мало, скоропостижно скончавшись от инсульта. Примерно в это же время из лагеря вышла Татьяна Окуневская, пробыв там около четырех лет вместо присужденных десяти. Ее возлюбленный Алексей освободился несколько позже. Тяжело больной туберкулезом, он через какое-то время скончался в городе Тарту.

После отбытия срока заключения актрисе удалось вновь устроиться в Ленком, но на карьере можно было ставить крест – руководству театра запретили давать ей первые роли, и она довольствовалась второстепенными. А вскоре Окуневскую и вовсе уволили. В кино у нее тоже не задалось. Да, была пара фильмов, но эти роли так и не принесли ей славы. Тишина наступила и в семейной жизни – замуж она выходить больше не хотела и так и не вышла. Как-то первый ее супруг Дмитрий Варламов предпринял попытку воссоединения, но об этой встрече Окуневская вспоминала с нескрываемым отвращением.

В 1994 году актриса отметила свой 80-летний юбилей. Приглашение сняться в кино стало для нее настоящим подарком. Впервые после долгого перерыва она сыграла небольшую роль, это был фильм "Принципиальный и жалостливый взгляд". Затем еще были ленты: "Граница. Таежный роман", "Дом для богатых", "Сезон охоты-2". В 85-тилетнем возрасте она тяжело заболела. Понимая, что ей осталось не так много, Татьяна Окуневская попросила, чтобы на ее похоронах было поменьше слов жалости. Актриса скончалась 15 мая 2002 года. Через пять дней ее похоронили на Ваганьковском кладбище.