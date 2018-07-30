Путин ужесточил наказание за организацию азартных игр

Штраф за незаконные азартные игры в России увеличен до 500 тысяч рублей, а срок лишения свободы - до двух лет, сообщает РИА ФАН. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.



Также документом устанавливается штраф за продажу лотерейных билетов несовершеннолетним. Гражданам за это грозит 2-3 тысячи рублей, должностным лицам – 10-20 тысяч рублей, юридическим лицам – 20-40 тысяч рублей.